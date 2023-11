Analist legt uit hoe Bitcoin ETF nog DEZE WEEK kan lanceren

De cryptomarkt maakt momenteel een gigantisch sterke periode door, wat vooral komt door het enthousiasme over de komst van een Spot Bitcoin ETF in de Verenigde Staten en sinds afgelopen week ook een Spot Ethereum ETF. Als de Spot Bitcoin ETF op de markt komt in Amerika, dan zou dat de industrie kunnen transformeren.

Om die reden wordt de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) scherp in de gaten gehouden. Volgens één analist kan de Spot Bitcoin ETF weleens HEEL ERG dichtbij zijn momenteel.

it’s been a ten year dress rehearsal. we’re ready for the main event. — Sonnenshein (@Sonnenshein) November 13, 2023

‘We zijn klaar voor de hoofdact’

Grayscale CEO Michael Sonnenshein laat de hoofden van Bitcoiners in ieder geval op hol slaan op Twitter met zijn nieuwe publicatie. “We hebben 10 jaar gerepeteerd. We zijn klaar voor de hoofdact”, aldus de CEO van Grayscale.

Mocht je het niet weten, Grayscale is de partij die het grootste Bitcoin-fonds ter…