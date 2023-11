Analist enthousiast over Altcoin die in 2023 met 1.700% steeg

Een pseudonieme analist met een gigantische following, dan hebben we het natuurlijk over Credible Crypto, is gigantisch bullish over Kaspa (KAS). In 2023 steeg de munt al met 1.700 procent, maar dat weerhoudt Credible Crypto er niet van om alsnog bullish te zijn over het project voor de komende periode.

“Er is letterlijk één altcoin die momenteel een impulsieve structuur heeft die net zo duidelijk bullish is als Bitcoin, en dat is KAS”, aldus Credible Crypto op Twitter.

There is literally only 1 alt-coin that I have come across thus far that has an impulsive structure that is as clear/bullish as $BTC and that is $KAS. I originally longed this at .05 and took profits at .09 but I’m loaded up again with the intention of riding this much higher.… https://t.co/cGjblZzc8P pic.twitter.com/3Lgz9NMizB — CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) November 15, 2023

Bullish over Kaspa

Oorspronkelijk kocht Credible Crypto zich in op 0,05 dollar per munt en verkocht hij op 0,09…