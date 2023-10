Analist: Dit is hoe de Ripple (XRP) koers kan stijgen naar $30

De recente opwaartse trend in de cryptomarkt, aangevoerd door Bitcoin, heeft ook een positief effect op XRP. De waarde van XRP is in een week tijd met 7% gestegen. Deze positieve trend bevestigt eerdere optimistische verwachtingen voor deze cryptocurrency.

Bemoedigende analyse van de XRP koers

De recente bewegingen van de XRP token hebben de aandacht getrokken van diverse marktanalisten. Eén hiervan, bekend als EGRAG CRYPTO (@egragcrypto), heeft zijn visie op de toekomstige koersontwikkeling van XRP gedeeld. Hij baseert zijn voorspelling op een patroon dat hij de “Gods Candle” noemt. Als XRP dit patroon volgt, zal het proberen een stevige weerstand, die hij vergelijkt met de “Berlijnse Muur”, te doorbreken. Een succesvolle doorbraak kan leiden tot aanzienlijke winsten voor XRP.

Bovendien heeft hij een ‘W-formatie’ in de koersgrafiek opgemerkt. Dit patroon wordt vaak geassocieerd met grote trendveranderingen en een toename van het prijsmomentum. Volgens EGRAG…