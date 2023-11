Analist blijft ondanks juridische strijd positief over Cardano

Hoewel het nieuws vaak gedomineerd wordt door de rechtszaak tussen Ripple en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en de problemen van exchange Binance, is ook Cardano (ADA) nog steeds verwikkeld in een juridische strijd. De SEC classificeert de digitale munt namelijk als een effect.

Crypto-analist en YouTuber, bekend onder het pseudoniem Crypto Capital Venture, merkt op dat het project tot nu toe weinig negatieve gevolgen van deze situatie heeft ondervonden en blijft optimistisch.

Cardano is veerkrachtig

Op de korte termijn verwacht de analist nog een gematigde prijsactiviteit, zeker met de huidige staat van de markt. Desondanks blijft het project sterk, ondanks negatieve zaken zoals de rechtszaak tegen de SEC.

Deze veerkracht in bearish situaties kan worden gezien als een sterk bullish signaal, vooral in een algemeen bullish cryptomarkt. Ondanks mogelijke korte termijn nadelen, is de analist positief over de lange termijn vooruitzichten van ADA….