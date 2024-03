Amsterdammers zien netto-omzet én nettowinst flink dalen

De netto-omzet van Ajax over het eerste halfjaar van de huidige voetbaljaargang valt een stuk lager uit dan een jaar geleden. Dat komt voornamelijk door de teleurstellende sportieve prestaties. De nettowinst is tevens flink gedaald. Waar de Amsterdammers over de eerste helft van het seizoen 2022/23 nog een nettowinst boekten van 76,0 miljoen euro, moeten ze nu genoegen nemen met ‘slechts’ 27,2 miljoen euro.

Ajax hoopte zich dit seizoen te revancheren voor de zeer teleurstellende prestaties in de afgelopen jaargang. De Amsterdammers werden in zowel de Champions League als Europa League kansloos uit het toernooi geknikkerd, gingen in de bekerfinale na strafschoppen onderuit tegen PSV en kwamen in de Eredivisie niet verder dan de derde plaats. Daardoor liepen ze voor het eerst sinds 2018 kwalificatie voor het hoofdtoernooi van de Champions League mis én de hoge inkomsten uit dat toernooi. Ajax plaatste zich voor de groepsfase van de Europa League, waarin de prestaties met vijf…