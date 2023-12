Amerikaanse kerninflatie neemt duidelijk verder af

Waar de meeste Europese beurzen toch wat vermoeidheidsverschijnselen lijken te vertonen, blijft Wall Street in opperbeste stemming. En waarom ook niet, een belangrijk inflatiecijfer uit de VS vandaag – de PCE-kerninflatie – liep sterker dan verwacht terug over november en dat is betekent nieuws op het rentevlak.

The Fed’s preferred measure of inflation (Core PCE) moved down to 3.2% in November, the lowest since March 2021. The Fed Funds Rate is now more than 2% above Core PCE, the most restrictive monetary policy we’ve seen since October 2007. pic.twitter.com/82HItfT9cl

— Charlie Bilello (@charliebilello) December 22, 2023