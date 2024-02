Amerikaanse inflatie zet bitcoin onder druk

Afgelopen week kwam de Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) met 3,1% een stuk hoger uit dan de 2,9% die verwacht werd. Als klap op de vuurpijl volgde op vrijdag de producentenprijsindex (PPI) die ook hoger binnenkwam dan werd verwacht en zelfs meer steeg dan de CPI. De hogere inflatie zorgt ervoor dat de verwachtingen over het aantal renteverlagingen van de Amerikaanse centrale bank in 2024 afnemen en dat is niet goed voor de bitcoin (BTC) koers.

Het was te verwachten

Om heel eerlijk te zijn, komt dit allemaal niet als grote verrassing. Het lukt de bitcoin bulls maar niet om de koers definitief boven de 52.000 dollar te krijgen en dat heeft alles te maken met deze zwakke macro-economische data. Op basis van de prestaties van de spot bitcoin-ETF’s zou je immers hogere koersen verwachten.

De komende dagen kunnen daarom weleens cruciaal worden voor de bitcoin koers. Krijgen de bulls het momentum weer in handen of gaan we door de zwakke macro-economische data toch voor een grotere…