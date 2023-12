Amerikaanse inflatie koelt af, ongewijzigde rente…

De inflatie in de Verenigde Staten vertoonde meer tekenen van afkoeling in november. Bijvoorbeeld aan de pomp, waar consumenten minder geld kwijt waren aan een volle tank brandstof.

Het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics rapporteerde een Consumer Price Index die in november 3,1% steeg op jaarbasis en 0,1% op maandbasis. De stijging komt door hogere woonlasten, terwijl de energieprijzen een matigend effect hadden. Het cijfer kwam iets hoger uit dan economen vooraf hadden verwacht.

CPI vs Core CPI

Source: Bureau of Labor Statistics

De kerninflatie, die de volatiele voedsel- en energieprijzen nier meerekent, steeg met 4,0% op jaarbasis nadat eenzelfde stijging werd genoteerd in oktober.

Nieuwe inflatiedata laten zien dat de consumentenprijzen in november lichtjes stegen als gevolg van kosten voor huisvesting, zelfs bij dalende energieprijzen. “Overall was de inflatie over november opnieuw laag,” zegt Preston Caldwell, Morningstar’s hoofdeconoom voor de Amerikaanse…

