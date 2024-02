Amerikaanse inflatie drukt Europese markten

De Europese aandelenmarkten daalden dinsdagmiddag nadat de inflatiecijfers in de Verenigde Staten hoger uitvielen dan verwacht. Dat verandert de verwachtingen in de markt over wanneer de Federal Reserve zal beginnen met het verlagen van de rente; dat zal langer op zich laten wachten.

Het Bureau of Labor Statistics meldde dat de Amerikaanse Consumer Price Index (CPI) in januari met 3,1% is gestegen op jaarbasis – lager dan de 3,4% van december en veel lager dan de piek van januari 2023 met 6,4%. Toch ligt het cijfer voor januari hoger dan economen vooraf hadden verwacht.

De kerninflatie, die de volatiele kosten van energie en voeding uitsluit, steeg in januari met 3,9% over de voorbije 12 maanden en in december was dat eveneens 3,9% op jaarbasis.

De inflatie als totaal bedroeg 0,3% in januari op maandbasis na 0,2% in december, en de kerninflatie was 0,4% in januari na 0,3% in december.

US CPI vs. Core CPI

Data as of January 30, 2024 Source: Bureau of Labor Statistics.

