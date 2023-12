(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal minder hard gegroeid dan eerder was gemeld. Dit bleek donderdag uit definitieve cijfers van het Amerikaanse ministerie van handel.

De economie groeide met 4,9 procent in het derde kwartaal, tegen 2,1 procent in het tweede kwartaal, bleek uit de derde raming.

In de tweede raming kwam men nog uit op 5,2 procent groei in het derde kwartaal. Er werd rekening gehouden met een bijstelling naar 5,1 procent.

Bron: ABM Financial News