Amerikaanse futures wijzen op licht lagere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen vrijdag rond het middaguur op een lagere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,1 procent in het rood.

De aandelenfutures daalden, waarbij de zwakke outlook van Intel ervoor zorgde dat beleggers aandelen naar beneden duwden in aanloop naar de publicatie van de PCE-inflatie-index, de favoriete inflatiemaatstaf van de Federal Reserve.

“Op dit moment lijken de markten ervan overtuigd dat de Fed in maart voor een verrassing zou kunnen zorgen en een vroege renteverlaging zou kunnen doorvoeren in het geval dat de inflatie verdere tekenen van vertraging laat zien”, zei marktanalist Michael Hewson van CMC markets.

“Dat zou logisch kunnen zijn als de Amerikaanse economie het moeilijk zou hebben, maar de economische cijfers van deze week suggereren duidelijk dat dit niet het geval is. Het gevaar bestaat dat de Fed met een renteverlaging in maart de verwachtingen in de…