Amerikaanse centrale bank cruciaal voor volgende bullrun Bitcoin

Macro-strateeg Benjamin Cowen denkt dat de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) een cruciale rol speelt in de start van de volgende bullmarkt voor Bitcoin. Volgens de analist laten de indicator van Bitcoin momenteel een gemengd verhaal zien. Sommige indicatoren wijzen op een bodem voor Bitcoin, terwijl anderen nog meer correcties lijken aan te duiden.

Bullmarkt Bitcoin hangt af van Federal Reserve

Benjamin Cowen is dus van mening dat de volgende bullrun van Bitcoin bijna volledig afhankelijk is van de strategie van de Federal Reserve. “De afgelopen cyclus zorgde voor een hoger dieptepunt in een recessie, maar onthoud, de recessie duurde niet lang omdat we gewoon 6 biljoen dollar uit de printers lieten rollen.

Maar nogmaals, ik denk niet dat de Federal Reserve ditmaal ook zoveel gaat printen en om die reden lopen we het risico op een nieuw dieptepunt; maar het hangt volledig af van hoe agressief de…