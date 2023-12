Amerikaanse banengroei iets hoger dan verwacht

(ABM FN) De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in november iets harder toegenomen dan verwacht. Dit bleek vrijdag uit het officiële Amerikaanse banenrapport.

Afgelopen maand was er sprake van een banengroei van 199.000. De markt had een stijging van 190.000 banen verwacht.

De werkloosheid kwam uit op 3,7 procent tegen 3,9 een maand ervoor. Economen rekenden op een onveranderd percentage van 3,9 procent.

De verdiensten per uur stegen afgelopen maand met 0,12 dollar, of 0,4 procent, naar 34,10 dollar. Op jaarbasis bedroeg de loongroei 4,0 procent tegen 4,1 procent in oktober. De verwachting van economen lag ook op 4,0 procent.

Voor september werd de banengroei aangepast van 297.000 naar 262.000. Voor oktober bleef de teller op 150.000 staan.

Update: om juiste werkloosheidcijfer van oktober te vermelden en meer informatie toe te voegen.