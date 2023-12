AMD Ryzen 8040: AI op de eerste plaats

AMD Ryzen 8040

AMD kondigde gisteren nieuwe processors voor laptops aan, de Ryzen 8040-serie. Het bedrijf rept vooral veel over toegenomen AI-prestaties.

AMD kan de laatste jaren uitstekend meekomen met grote concurrent Intel, al belanden de processors van het merk nog in heel wat minder laptops. Met de nieuwe AMD Ryzen 8040 processors zet het bedrijf stevig in op (generatieve) AI. Dat is niet alleen het toverwoord van 2023, maar hiermee wil het allicht ook een voorsprong op het blauwe kamp verwerven. Of dat zal lukken is de vraag, maar de strategie is duidelijk: AI staat op nummer 1.

AMD Ryzen 8040: sneller, vooral met AI (maar ook voor gaming)

AMD is bepaald niet scheutig met details over de te verwachten prestaties van de nieuwe chips. In de verstrekte informatie rept het van 1,1x snellere prestaties dan de Intel 13900H-modellen – die worden zeer binnenkort opgevolgd door de 14900H. Wel is de verwachting dat die ‘Raptor Lake Refresh’ modellen, net…