AMD Radeon RX 7600XT komt met opmerkelijk veel geheugen

De AMD Radeon RX 7600XT heeft twee keer zoveel geheugen als de RX 7600 – maar de prestatiewinst die dat oplevert, is bescheiden.

Met de Radeon RX 7600XT brengt AMD een niet al te dure videokaart uit, waar diverse partners daadwerkelijke producten omheen zullen bouwen. Opmerkelijk aan deze videokaart is de hoeveelheid videogeheugen.

De op CES 2024 aangekondigde Radeon RX 7600XT past in het relatief ruime gat tussen de RX 7600 en de RX 7700XT. Opvallend is de hoeveelheid geheugen, dat met 16 GB beduidend ruimer bemeten is dan dat van de 12 GB tellende RX 7700XT. In theorie moet het extra geheugen een voordeel opleveren bij gamen in hogere resoluties en in bepaalde creatieve toepassingen. Ook AI-modellen zullen het kunnen benutten. Hoe zinvol het in de praktijk is, gezien de relatief lagere prestaties van de nieuwe kaart, is afwachten. Ervaring uit het verleden leert dat meer videogeheugen voornamelijk zin heeft als ook de rekenkracht toeneemt.

