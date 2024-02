AMD breidt ML-ondersteuning uit naar meer Radeon videokaarten

De ROCm 6.0 omgeving van AMD maakt het mogelijk om machine learning ontwikkeling op een desktop PC te doen.

GPU’s bieden veel meer mogelijkheden dan alleen 3D-beeld genereren. Ze vormen ook een belangrijke basis voor kunstmatige intelligentie (AI). Het is dus goed nieuws voor programmeurs dat AMD z’n ondersteuning voor ML-ontwikkelingen uitbreidt naar meer GPU’s.

Het trainen van kunstmatige intelligentie (AI) staat of valt met daarvoor geoptimaliseerde hardware. Dat kan een speciale processor zijn, maar zeker ook een videokaart. Die is voor veel programmeurs en onderzoekers toegankelijker. In combinatie met gespecialiseerde software kunnen zij machine learning ontwikkelen op een (min of meer) standaard desktop-PC, in plaats van bijvoorbeeld een datacenter. Voor die groep gebruikers is de door AMD aangekondigde uitbreiding van het aantal ondersteunde videokaarten voor ML-ontwikkeling van belang.

Trainen van AI: machine learning op videokaarten

Er…