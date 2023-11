Ambtenaren in Oekraïne krijgen training in onderzoek naar cryptovaluta en virtuele activa

In een recente internationale bijeenkomst die plaatsvond van 14 tot 17 november in Wenen, Oostenrijk, hebben veertien Oekraïense functionarissen een hoogwaardige training ontvangen in de aanpak van financiële misdaden in de moderne tijd.

Intensieve cursus is gegeven

Volgens een recent rapport van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) hebben speciaal geselecteerde toezichthoudende en wetshandhavingsfunctionarissen uit Oekraïne deelgenomen aan een intensieve cursus over geavanceerde technieken en tools die cruciaal zijn voor het onderzoek naar financiële misdaden met betrekking tot virtuele activa.

De OVSE, bestaande uit 57 deelnemende landen verspreid over Europa, Azië en Noord-Amerika, heeft als doel wereldwijd veiligheidsgerelateerde en andere kwesties aan te pakken.

Deze training werd georganiseerd door het Bureau van de Coördinator van Economische en Milieuactiviteiten van de OVSE, in samenwerking met het Bureau voor Drugs en…