Amazon start in 2024 met bezorgingen via drone in EU

Een leger aan drones dat af en aan vliegt met pakketjes voor Jan en alleman. In de VS bezorgt Amazon al even pakketjes via drone. Als het aan Bezos zijn uit de kluiten gewassen boekhandel ligt, beginnen ze volgend jaar ook met proeven in Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Ondanks problemen in VS stoomt Amazon voorwaarts

In een typisch gevalletje van ‘move fast and breaks things’ is Amazon volgend jaar van plan om in het VK en Italië te gaan beginnen met bezorgingen via drone. Dit ondanks het feit dat het bedrijf in Amerika tegen nogal wat problemen aanloopt. De drones van Amazon willen namelijk nog wel eens crashen. Het feit dat de drones van amazon nog niet voor letsel hebben gezorgd, kan voornamelijk worden toegeschreven aan het relatief kleine formaat van de drones. Via de lucht worden vooralsnog enkel pakketjes van onder de 2.2 kilo bezorgd.

De luchtvaartautoriteit in de VS is niet voor niets nogal huiverig voor verdere uitbreiding van het voor…