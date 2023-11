Amazon maakt afgelopen kwartaal 13% meer winst

Sinds het kwartaal in september is afgelopen, maken bedrijven de rekening op en worden de resultaten gepubliceerd. Amazon heeft het afgelopen kwartaal 143,1 miljard dollar aan inkomsten binnen geharkt. Dat is ruim 13% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Goed nieuws dus voor de aandeelhouders. De totale winst van hetzelfde kwartaal wordt geschat op 9.9 miljard dollar.

Waarde aandelen neemt toe

Die inkomsten zijn al lang niet meer alleen van de webshop afkomstig. Van de 143 miljard was “slechts” 23.1 miljard afkomstig van Amazon haar webdiensten, 12% meer dan vorig jaar. De inkomsten uit reclame bedragen 12.1 miljard dollar, een enorme 26% meer dan afgelopen jaar. Verkopen vanaf de website in Noord-Amerika blijft wel verreweg de grootste inkomstenbron, deze stegen met 11% naar 87.9 miljard dollar.

Het positieve nieuws had gelijk effect op de beurzen. De dag van de bekendmaking steeg de waarde van Amazon aandelen met 3%. Over heel 2023 genomen…