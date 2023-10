Alstom | Spoorwegaandeel ontspoort – BeleggersBelangen.nl

Het aandeel van de Franse treinconstructeur kelderde met bijna 40% nadat voor het lopende boekjaar een negatieve vrije kasstroom werd voorspeld. Het was de grootste koersval sinds 2003. In de periode tussen begin april en eind september, de eerste helft van het boekjaar, realiseerde Alstom een negatieve vrije kasstroom van €1,15 mrd. Eerder gingen de Fransen voor dit boekjaar nog uit van een vrije kasstroom die ‘significant positief’ zou zijn. De nieuwe prognose gaat uit van -€500 mln tot -€750 mln. Dit impliceert dat de vrije kasstroom in de tweede jaarhelft wel weer positief zal zijn.



Alstom verwijst naar een lagere orderinname. De groep kreeg voor…