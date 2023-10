‘Alsof we zak aardappelen op onze rug droegen’ – Voetbal International

FC Groningen ging vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie alweer voor de vierde keer onderuit . De ploeg van Dick Lukkien zag het in de laatste seconde van de blessuretijd misgaan. Toch was de trainer na afloop van het Avondje NAC positief gestemd.

‘Dit was absoluut de beste tweede helft van het seizoen’, sprak Lukkien bij ESPN. Hoewel de oefenmeester zijn ploeg in de eerste helft in de problemen zag komen. ‘Daarom is het best wel knap. De eerste helft leek het alsof we een zak aardappelen op onze rug hadden. Maar ik vond de rust al goed, waarin jongens het voortouw namen om het te repareren.’