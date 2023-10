‘Alsof we op zoek zijn naar problemen’ – Voetbal International

Branco van den Boomen schoof zondag zwaar geïrriteerd aan voor de persconferentie na afloop van PSV-Ajax (5-2) . De in Eindhoven geboren Ajacied kan er met zijn hoofd niet bij hoe de bezoekers de wedstrijd in de tweede helft, die nog werd begonnen met een 1-2 voorsprong, lieten kantelen.

Ajax speelde in Eindhoven een goede eerste helft en ging met een voorsprong aan de thee. Na de tweede helft ging het echter alsnog helemaal mis voor de recordkampioen. ‘Ik ben echt zo ongelooflijk boos hoe we die tweede helft starten en hoe we heel die wedstrijd weggeven’, bromde Van den Boomen. ‘Als je in zo’n fase zit, en zo makkelijk goals weggeeft… Dat vind ik echt ongelooflijk.’