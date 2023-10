‘Als Weghorst geen specialist is, waarom neemt hij hem dan?’ – Voetbal International

Pierre van Hooijdonk zet zijn vraagtekens bij de keuze om Wout Weghorst de strafschop te laten nemen. De spits miste een pingel in het EK-kwalificatieduel tussen Griekenland en Nederland en is volgens de analist zeker geen specialist.

Inclusief de penalty tegen Griekenland heeft Weghorst een succespercentage van 59 procent van al zijn genomen strafschoppen (29) in zijn loopbaan. ‘Hij is geen specialist’, was dan ook de conclusie van Van Hooijdonk als analist bij de NOS. ‘Dus waarom neemt hij hem dan? Spitsen zijn heel hebberig en dus steken zij altijd meteen hun vinger op. Maar ik vind dat Tijjani Reijnders de beste trap van de selectie heeft. Misschien kwam dat nog te vroeg?’