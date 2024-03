‘Als Mbappé beter wordt door druk, staat ons iets te wachten’ – Voetbal International

Dertien was hij toen hij voor het eerst op het trainingscomplex van Real Madrid kwam voor een proeftraining. Hij vertelde er jaren later over alsof hij door een ruimteschip was meegenomen naar een verre planeet. Voor hem voelde dat misschien ook zo, als jochie uit Bondy.

Op zijn jongenskamer had hij wel twintig min of meer dezelfde posters hangen van Cristiano Ronaldo. De foto daarvan is iconisch en krijgt binnenkort een extra dimensie. Je ziet een puber liggen met grenzeloze dromen. Een buitenaards wezen is wat hij wil worden. Een voetballer zo dominant, dat die zijn sport ontstijgt in het meest mythische shirt dat er bestaat.