PSV is woensdagavond door Borussia Dortmund uitgeschakeld in de achtste finale van de Champions League. De Eindhovenaren kwamen een zeer matige eerste helft niet meer te boven, de 2-0 nederlaag werd PSV fataal na de eerdere 1-1 in het Philips Stadion. Johan Bakayoko en Jorden Teze stonden na afloop verslaggever Kalum van Oudheusden te woord in de mixed zone.