Monique Westenberg en André Hazes hebben opnieuw een relatie. Samenwonen doen ze (voorlopig) niet.

Erica Meiland vindt het maar niks dat Monique Westenberg André Hazes weer een nieuwe kans heeft gegeven. Dat zegt Erica deze week zelf in het weekblad Party.

Eerst leken André en Monique meer ‘friends with benefits’. “Doe dat toch niet Monique, denk ik dan, maar ja, ze luistert niet”, citeert Shownieuws Erica.

Volgens Party wil Monique in de villa in Berkel en Rodenrijs blijven wonen. “Je gevoel van eigenwaarde is belangrijker dan een villa, vind ik. Ik zou dat niet kunnen hoor, zoiets.”

“Je wordt in mijn ogen gewoon gebruikt”, vindt Erica. “Het is echt vernederend. Ze is oud en wijs genoeg, zou je zeggen. Ze is al in de veertig, toch? Als je het dan nog niet beseft, gaat het niet meer gebeuren.”