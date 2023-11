Willem Vissers heeft met verbazing gekeken naar de uitspraken van Ajax-spits na afloop van de wedstrijd tussen Almere City en Ajax. De journalist is van mening dat de spits, die tegen de Almeerders twee assists gaf, na afloop van het duel zelfkritiek had mogen tonen, zo geeft hij aan in het programma Voetbalpraat van ESPN.

“Hij (Brobbey, red. ) zei zelf dat het niet handig was Benjamin Tahirović om die penalty te veroorzaken in de laatste minuut, maar hij verspeelt zelf die bal. Brobbey hoeft de bal alleen maar te verlengen naar de rechterkant, waar twee mensen vrijlopen. Als Arno Vermeulen er dan naar vraagt reageert hij echt met verbazing”, doelt de journalist van De Volkskrant op het interview van Brobbey na afloop van het duel tussen Almere City en Ajax bij de NOS.



Artikel gaat verder onder video



“Als je dat zelfinzicht niet hebt, dan is het misschien wel goed dat de bondscoach er op tv iets over zegt”, zegt Vissers. Daarmee doelde de journalist op harde uitspraken die…

Lees verder bij www.fcupdate.nl