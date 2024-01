‘Als je dat nog één keer doet, dan pak ik je’

was zondag in de slotfase van Feyenoord – FC Twente (0-0) helemaal klaar met de reservebank van de bezoekers. De linksback van Feyenoord raakte betrokken bij een opstootje, omdat hem naar eigen zeggen het voetballen onmogelijk werd gemaakt door een wisselspeler van FC Twente.

Feyenoord zocht in de slotfase met man en macht naar een winnende treffer. In de laatste minuten van de wedstrijd liepen de gemoederen hoog op halverwege de helft van FC Twente. Hartman wilde het spel snel hervatten middels een ingooi, maar dat werd hem onmogelijk gemaakt door een van de wisselspelers van FC Twente, die de bal wegtikte voor de linksback.



Onduidelijk is welke wisselspeler van FC Twente Hartman dwarszat, maar bij het opstootje dat volgde was in elk geval reservekeeper Issam El Maach van de Enschedeërs prominent betrokken. “Die gast tikte al een aantal keer de bal voor mijn voeten weg. Dat vond ik een beetje kinderachtig”, blikt Hartman na afloop…