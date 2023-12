‘Als ik er niet was geweest, dan had hij niet meer geleefd’

Voormalig trainer Gertjan Verbeek vertelt in gesprek met FCUpdate-verslaggever Mounir Boualin openhartig over zijn band met Orlando Smeekes. Meer dan 25 jaar geleden bekommerde de Fries zich als enige om het talent dat het op dat moment moeilijk had in de jeugdopleiding van sc Heerenveen. “Als ik er niet was geweest, had hij niet meer geleefd”, denkt Verbeek zelfs.

Verbeek was zelf begin dertig toen Smeekes weggestuurd dreigde te worden bij de Friese club. Dat trok de oefenmeester, die de speler eerder twee jaar onder zijn hoede had in de jeugd, zich persoonlijk aan. “Bij Heerenveen zeiden ze: zo kan het niet doorgaan, dat komt niet goed. Dat zag ik ook wel in”, zegt Verbeek in een uitgebreid interview met Boualin. Omdat er geen geschikt tehuis voor de aanvaller kon worden gevonden, besloot Verbeek ‘als vrijgezelle man van 31, 32’ om hem in huis te nemen. Uiteindelijk zou Smeekes van zijn veertiende tot zijn achttiende onder een dak leven met de latere hoofdtrainer van onder meer…