Als ik door wil in F1, dan geniet Aston Martin prioriteit

Fernando Alonso is een van de vele coureurs wiens contracten dit jaar aflopen. De tweevoudig wereldkampioen heeft indruk gemaakt bij Aston Martin en teambaas Mike Krack zou graag langer doorgaan met Alonso, al wordt de ervaren coureur nu ook genoemd als mogelijke vervanger van Lewis Hamilton bij Mercedes. Zelf ziet Alonso Aston Martin echter als zijn prioriteit. “Als ik wil doorgaan met racen, zullen we wel zien wat de opties zijn”, zegt Alonso bij de onthulling van de AMR24. “Mijn voornaamste prioriteit zal altijd zijn om het gesprek aan te gaan met Aston. Zij hebben me vorig jaar de kans gegeven om deel uit te maken van deze organisatie en ik ben er erg trots op om daar deel van uit te maken, met de nieuwe fabriek en alles wat er gaande is. Dit team wacht een geweldige toekomst en ik wil elke mogelijkheid verkennen om hier nog vele jaren te racen.”

In zijn reactie op die geruchten lijkt Alonso te hinten naar een eventueel tweede afscheid van de…