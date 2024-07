Waarom als Bedrijf Kiezen voor een 085 of 088 Nummer?

Wanneer je weleens naar een bedrijf hebt gebeld, dan is de kans vrij groot dat dit een nummer is dat begint met 088. Dit is niet voor niets en geeft vooral voor het bedrijf zelf enorm veel voordelen. Het belangrijkste voordeel is dat het als bedrijf extra vertrouwen uitstraalt. Niet alleen voor grotere bedrijven, maar ook voor een eenmanszaak en dan met name ecommerce bedrijven die niet locatiegebonden zijn en dus door heel het land gevestigd kunnen zitten. Het is namelijk net even anders of je een mobiel nummer belt of dat je een 088 of 085 nummer belt. Vooral wanneer we kijken naar grotere bedrijven, waarbij het ook belangrijk is om intern makkelijk en snel door te kunnen verbinden, is een 088 nummer een aanrader. Daarbij heb je ook mogelijkheid tot een vast nummer op mobiel, zodat je overal en altijd bereikbaar kunt zijn.

Professionele telefonie voor bedrijven

Als bedrijf is het belangrijk dat je professionaliteit uitstraalt en hoe kun je dat beter doen, dan met een 088 of 085 nummer? Telefonisch bereikbaar zijn is voor een bedrijf natuurlijk net zoals per mail of app, een onmisbaar onderdeel anno 2024. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om de klantenservice of interne communicatie, in beide gevallen moet je als bedrijf zorgen dat je per telefoon goed bereikbaar bent voor je klanten en het ook makkelijk is om intern door te kunnen verbinden naar een andere afdeling. Dit is dan dus ook precies de reden waarom een groot deel van de bedrijven ervoor kiest om een 088 nummer te nemen.

Flexibiliteit

Als bedrijf wil je flexibel zijn en laat dit nu net iets zijn waarvoor een 088 nummer bij uitstek geschikt is. Wist je namelijk dat je gemakkelijk een oproep kunt doorverbinden naar verschillende telefoons (lees: collega’s) en verschillende locaties. Dus stel dat je iemand van een andere vestiging van het bedrijf wilt spreken, dan kan dit dus heel eenvoudig. Dit heeft als voordeel dat je niet alleen intern gemakkelijker kunt communiceren, maar het ook voor je klanten nog gemakkelijker is om tijdens hetzelfde telefoongesprek alle vragen beantwoord te krijgen en je ze niet hoeft te verwijzen naar een ander telefoonnummer. Wel zo fijn, vind je niet?

Voordeliger

Als ondernemer wil je het liefst op alle mogelijke manieren geld besparen en natuurlijk zonder in te hoeven leveren op kwaliteit. Door te kiezen voor een 085 of 088 nummer is dit mogelijk. Het voordeel van deze nummers, is dat ze niet zijn gebonden aan een regio, wat ervoor zorgt dat je eigenlijk overal en altijd oproepen kunt ontvangen, zonder dat je hiervoor extra hoeft te betalen. Het enige waar je wel rekening mee moet houden, is dat je een 085 nummer per stuk kunt aanvragen en een 088 nummer in grote aantallen vanaf 100. Dus dat is ook vaak de reden waarom grote bedrijven bereikbaar zijn op een 088 nummer en kleine bedrijven op een 085 nummer.