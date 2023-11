Alphabet heeft plannen voor investering van 2 miljard in Anthropic

Het ontwikkelen en onderhouden van de complexe rekenmodellen die wij kennen als generatieve “AI”, is buitengewoon duur. Zonder enorme externe investeringen is geen enkele ontwikkelaar van “AI” in staat de lichten aan te houden. Zo zou het draaien van ChatGPT OpenAI elke dag 700.000,- dollar kosten. Daarom liggen “AI” ontwikkelaars permanent aan het infuus bij de grote techbedrijven. Zo ook “AI” startup Anthropic. Het bedrijf ontving eerder al 300 miljoen dollar van Alphabet, het moederbedrijf van Google. Als de berichten kloppen, dan is Alphabet van plan weer de portemonnee te trekken. Ditmaal zou het gaan om 2 miljard dollar.

Alphabet levert grote investeren

Zowel Bloomberg als The Wall Street Journal rapporteren dat Alphabet binnenkort in één keer met 500 miljoen dollar over de brug zal komen. De resterende 1,5 miljard volgt dan in een niet tijdsbestek van anderhalf jaar. Google gooide het eerde al op een akkoordje met Anthropic…