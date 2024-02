Alonso was gewoon sneller in F1 2023

Waar Fernando Alonso in 2023 maar liefst acht keer op het podium eindigde, moest Lance Stroll genoegen nemen met een vierde plaats als beste resultaat. De Canadees had moeite om zijn ervaren Spaanse teamgenoot bij te benen en gaf op racetempo veel toe. Stroll kreeg af en toe te maken met betrouwbaarheidsproblemen wat hem kostbare baantijd kostte, waardoor hij op 1-0-achterstand begon. De zoon van teameigenaar Lawrence Stroll geeft echter toe dat Alonso simpelweg de snellere van de twee was en dat het van zijn kant beter moet.

Gevraagd wat hij ten opzichte van Alonso miste, antwoordt Stroll: “Wat snelheid, absoluut. Hij was gewoon sneller. Ik heb wel wat ideeën waar ik aan kan werken, wat dingen waarin ik beter wil worden wat dat betreft. Ik gebruik liever het woord ‘geluk’ niet, maar we hadden vorig jaar veel pech en dat maakte het allemaal wat uitdagender. Toen we om goede posities streden, hadden we vaak te maken met technische problemen. Het zat…