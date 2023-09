Alonso klopt Masia en Öncü in Moto3 op Misano, Veijer knap vijfde

Jaume Masia startte vanaf pole-position, maar het was Ayumu Sasaki die vanaf P2 de kopstart had. Dat was echter niet voor lang, want binnen een paar bochten heroverde Masia de leiding. De Spanjaard hield de koppositie een aantal ronden vast en zou uiteindelijk ook een grote rol spelen in de strijd om de overwinning.

Dat laatste gold niet voor Collin Veijer, maar hij reed wel een indrukwekkende race. De Nederlander had zich, nadat hij afgelopen weekend in Catalonië nog ontbrak vanwege een gebroken voet, als tiende gekwalificeerd. Daarmee was hij verre van tevreden, aangezien er naar eigen zeggen meer snelheid in zat. Dat liet hij in de race alsnog zien.

Bij de start viel Veijer nog terug naar P11, maar daarna vocht hij zich terug. Ondanks drie gebroken middenvoetsbeentjes, ging de coureur uit Staphorst zijn concurrenten één voor één voorbij. Zijn opmars bracht hem uiteindelijk op de vijfde positie. De kopgroep van vier was te ver weg voor hem,…