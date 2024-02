Almere City verslaat Excelsior en neemt elfde plaats over – Voetbal International

Almere City heeft vrijdagavond in eigen huis een belangrijke overwinning geboekt op Excelsior. Door de zege stijgt de ploeg van trainer Alex Pastoor naar de elfde plaats in de Eredivisie.

Vrijdagavond behoorde Duijvestijn op bezoek bij zijn oude club nog niet tot de selectie van Excelsior, dat in de 26ste minuut licht tegen de verhouding in op voorsprong kwam. Troy Parrott kon op aangeven van Siebe Horemans van dichtbij eenvoudig binnen tikken. Het was voor de van Tottenham Hotspur gehuurde spits al zijn zevende Eredivisie-treffer van het seizoen.