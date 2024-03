AllianzGI Proxy voting 2023: verloning blijft heet hangijzer in Nederland

Allianz Global Investors (AllianzGI), één van ’s werelds grootste actieve vermogensbeheerders, heeft vorig jaar bij 71% van alle bijgewoonde aandeelhoudersvergaderingen tegen ten minste één agendapunt gestemd of zich van stemming onthouden. De vermogensbeheerder stemde in 2023 opnieuw met name tegen veel voorstellen die verband hielden met de beloning van het management. In Nederland stemde AllianzGI tegen 36% van de door het management geopperde beloningsvoorstellen.

Dit blijkt uit de jaarlijkse analyse van AllianzGI van zijn stemgedrag op AvA’s over de hele wereld. Het is gebaseerd op haar deelname aan 9.137 (2022: 10.205) aandeelhoudersvergaderingen en het stemmen op bijna 100.000 (95.512) aandeelhouders- en managementvoorstellen.

AllianzGI heeft bij 71% (2022: 69%) van alle vergaderingen wereldwijd tegen ten minste één agendapunt gestemd, zich onthouden of zich van stemming onthouden. Het stemde tegen 18% van de kapitaalgerelateerde voorstellen, 24% van de…