AllianzGI: ‘Economisch momentum China vertraagt niet’

Uit de macrocijfers van juli bleek dat de economische groeivooruitzichten in China niet positief zijn. Maar het is goed om verder dan de krantenkoppen te kijken, om zo een uitgebreidere beoordeling van de Chinese economie te geven. We concluderen dat dit niet het sudden stop-scenario is dat sommigen suggereren, zeggen beleggingsexperts van Allianz Global Investors.

De economische activiteit in China had in juli te lijden onder zware regenval en overstromingen. De nominale groeicijfers zijn ook vertekend door de daling van zowel de producenten- als de consumentenprijzen in de loop van de maand.

Natuurlijk mogen deze kanttekeningen bij de economische cijfers van juli iets afdoen aan het feit dat de economische groei in China uitdagend blijft. Maar de economische cijfers wijzen volgens ons niet op een verdere vertraging van het economische momentum. Dit is eerder een voortzetting van de trend van de afgelopen maanden.

De beleidsreactie tot nu toe suggereert laat ook zien dat…