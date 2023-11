Allianz ligt ondanks natuurrampen op koers voor sterk 2023

De inkomsten van Allianz zijn in het derde kwartaal met 5% toegenomen tot €36,5 mrd. In het schadesegment stegen de totale premieontvangsten met 6% naar €16,2 mrd. Als de valuta-impact en eenmalige lasten buiten beschouwing blijven, was die groei zelfs 11% geweest. Aan de andere kant namen de schade-uitkeringen als gevolg van natuurrampen zoals najaarsstormen ook sterk toe. De verhouding tussen dit soort uitkeringen en premie-inkomsten – de zogeheten combined ratio – verslechterde van 92,5% naar 96,5%. Het operationeel resultaat van de afdeling daalde met 25% naar €1,4 mrd. Bij de levensactiviteiten nam dit bedrag met 5% af naar €1,3 mrd. Die terugval…