Alles wat u moet weten over het beleggen in grondstoffen

Grondstoffen behoren tot de vermogenscategorieën die de beste diversificatie garanderen. Dit komt doordat ze goed presteren bij inflatie, als aandelen het juist slecht doen. Bekende voorbeelden waarin dit zo werkte zijn de jaren zeventig en ook 2022. Andere asset classes zijn een stuk sterker met elkaar gecorreleerd, doordat de invloed van een stijgende rente op deze categorieën altijd negatief is. Maar de fantastische diversificatie-eigenschappen van grondstoffen betekenen niet dat het altijd verstandig is om ze in de beleggingsportefeuille op te nemen. Vijf overwegingen.

1. Er zijn grote risico’s

De risico’s met grondstoffen zijn veel hoger dan die met het beleggen in aandelen….