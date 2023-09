alles wat je moet weten

Leestijd: 5 minuten

Sparen loont al jaren niet meer en dus zoeken veel mensen naar creatievere manieren om hun geld voor ze te laten werken. Een van die slimme oplossingen? Het verhuren van een woning. Helaas zitten daar wel veel regels aan, onder andere over belastingen waar je misschien nog niet aan hebt gedacht. In dit artikel praten we je bij.

De veranderende spelregels voor woningverhuur in 2023

2023 markeert een kantelpunt voor verhuurders van woonruimtes in Nederland. Met de invoering van de ‘Wet goed verhuurderschap’ wordt er een nieuwe norm gesteld voor verantwoord verhuren. Maar wat betekent dit concreet voor iemand die een woning wil verhuren? Hieronder een kort overzicht.

Impact op het verhuurproces

De nieuwe wet introduceert een aantal verplichtingen waar je als verhuurder rekening mee moet houden. Zo wordt het bijvoorbeeld belangrijk om een openbaar en schriftelijk beleid op te stellen tegen discriminatie. Hierin moeten alle objectieve…