Alles wat je moet weten over de nieuwe exchange-traded fund (ETF)

In april 2024 zou het eindelijk zover moeten zijn: de goedkeuring van een spot Bitcoin (BTC) exchange-traded fund (ETF) in de Verenigde Staten. De volgende halving wordt ook rond die periode verwacht, dit zou volgens experts niet alleen de BTC-prijs kunnen opstuwen, maar ook een grote impact kunnen hebben op crypto-exchanges. Er is nu zelfs al een reclame de wereld in gebracht over de ETF. Wil jij je zo goed mogelijk voorbereiden? Hier vind je het allemaal.

Wat is een exchange-traded fund?

Mocht je nog niet al te bekend zijn in de crypto scene is het wel handig om te weten wat ETF’s precies inhouden. Het is een type beleggingsfonds dat op een beurs verhandeld kan worden, net als de normale individuele aandelen. Het doel van een ETF is om de prestaties van een bepaalde index of een mandje van activa na te bootsen.

ETF’s worden beschouwd als een vorm van passieve belegging. Dit, omdat ze helemaal niet actief proberen de markt te verslaan zoals actief beheerde fondsen dat doen. In…