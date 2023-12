Alles wat je moet weten over de bitcoin halving van 2024

Het einde van het jaar is weer inzicht en dat betekent weer kijken naar wat er komen gaat. De volgende bitcoin halving wordt verwacht in april van 2024. Dit heeft een hoop invloed op de bitcoin handelaren en investeerders. Een hoop mensen vinden het spannend al helemaal, omdat de koers gisteren even de $42.000 heeft aangetikt. Uiteraard moet je de koers ook niet vergeten. Hier lees je precies waar je allemaal rekening mee moet houden voor het aankomende jaar.

Wat is een halving?

Ongeveer ieder vier jaar of per 210.000 blocks vindt er een bitcoin halving plaats. De naam geeft het eigenlijk al een beetje weg, want hierbij wordt de beloning voor alle miners gehalveerd.

Voor traders is het een belangrijk moment, omdat ze het aantal bitcoins dat wordt aangemaakt door het netwerk verlagen. Dit zorgt ervoor dat het aanbod aan nieuwe coins vermindert, waardoor de koers gemakkelijker kan stijgen als de vraag net zo hoog blijft. Per halving zijn de omstandigheden weer anders en ook de vraag…