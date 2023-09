Alles wat je moet weten over Daniëlle van de Donk!

Als een van de meest ervaren speelsters is Daniëlle van de Donk een belangrijke schakel van de Oranje Leeuwinnen. Volgende week staat zij samen met de andere Leeuwinnen tegenover Portugal in de eerste wedstrijd van het WK in Nieuw-Zeeland en Australië. Wij vertellen je alles wat je moet weten over van de Donk.

Daniëlle van de Donk

Daniëlle van de Donk is geboren op 5 augustus 1991 in Valkenswaard en begon op erg jonge leeftijd al met voetballen. Op haar 4e speelde ze al bij de plaatselijke SV. In haar jongere jaren maakt ze ook nog de overstap naar UNA in Noord-Brabant. Op haar 16e is ze gescout voor Willem 2 om uit te komen in de Eredivisie. Maar na één seizoen kampt ze met een kruisbandblessure. Het zijn niet haar gelukkigste periode als voetbalster. Nadat ze haar derde seizoen voor de Tilburgers speelde, besloot de club om te stoppen met vrouwenvoetbal. Waardoor Daniëlle noodgedwongen moest vertrekken. Ze kon aan de bak bij VVV-Venlo, waar ze…

