Alles wat je altijd al wilde weten over merkbeleving

Merkbeleving is alles wat ervoor zorgt dat je doelgroep het gevoel bij je merk heeft dat jij wil. Het is de gehele uitstraling van je merk. Dus niet alleen je huisstijl, fotografie en kleur, maar ook de tone of voice, je sollicitatieprocedure of je secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft alles waarmee je klanten, werknemers en stakeholders mee in aanraking komen. In dit artikel lees je waarom een unieke merkbeleving belangrijk is voor je bedrijf.

Wat maakt een unieke merkbeleving zo belangrijk?

Klanten die een goed gevoel hebben bij je merk blijven langer klant. Ook medewerkers met een goed gevoel over je merk blijven langer bij je werken. Een goede klantbeleving zorgt dus voor loyaliteit. En dat is belangrijk voor je bedrijf. Loyale klanten en medewerkers zorgen ervoor dat je bedrijf kan groeien. Merkbeleving is iets persoonlijks. Waar een gedeelte van je doelgroep enthousiast reageert op een campagne, kan een ander gedeelte minder…