Alles over Rijk Hofman (Jeugd, Relatie Geschiedenis, Vermogen)

In de wereld van YouTube en sociale media is Rijk Hofman een naam die niet onopgemerkt blijft. Deze charismatische en creatieve persoonlijkheid heeft de harten van velen veroverd met zijn humor, vlogstijl en andere ongekende talenten. In dit artikel nemen we je mee op een vermakelijke reis door het leven van Rijk Hofman, waarbij we zowel zijn persoonlijke als professionele kanten verkennen.

Wie is Rijk Hofman?

De jonge jaren van Rijk

Rijk Ramses Hofman zag het levenslicht op 25 april 1997 in Vlaardingen, dat maakt hem een Stier (sterrenbeeld) en op moment van schrijven 26 jaar oud. Hij is 182 centimeter lang, groeide op in een gezin van vijf kinderen en bracht zijn jeugd door op een christelijke basisschool. Deze achtergrond heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de waarden en normen die Rijk vandaag de dag kenmerken.

Tegenwoordig is Rijk erg succesvol en lijkt hij enorm te genieten van het ene na het andere gekke feestje in Amsterdam, maar dit is niet altijd zo geweest. Op zijn 18e leeftijd kampte Rijk Hofman met een depressie en die heeft zo’n twee jaar geduurd.

In ‘Open Kaart‘ vraagt Robbert Rodenburg aan zijn goede vriend Rijk Hofman hoe die depressie voor hem is geweest. “Zo heftig als een depressie kan zijn. Ik dacht aan zelfmoord”, geeft hij aan.

“Ik heb nog steeds weleens donkere gedachtes, maar dat hoort bij het leven.” Waarop hij aanvult dat hij heeft geleerd zijn gedachtes onder controle te krijgen en het niet zo ver meer te laten komen.

Familiebanden

Rijk Hofman is de jongere broer van niemand minder dan Tim Hofman, een bekende televisiepresentator.

Tim (foto: links) is de oudste zoon van Bob en Jolanda Hofman. Hij werd in de zomer van 1988 geboren. Sam (foto: rechts) arriveerde zeven jaar later, Rijk (foto: tweede van links) weer twee jaar daarna. De drie bekende broers hebben nog een zus, Roos en een Broer, Moos. In totaal kent het gezin Hofman vijf kinderen.

Ze hebben een hechte band met zijn vijven. ‘als er één vreet, dan vreet de rest ook. Je hoeft je nooit zorgen te maken over geld, dat delen we’. Zegt Tim in een interview met Vogue.

Ouders van Rijk Hofman

Rijks vader Bob begon zijn carrière bij een bank en werkt momenteel in het onderwijs, terwijl zijn moeder Jolanda altijd in de zorg heeft gewerkt en dat nog steeds doet in de verpleging. Deze sterke werkethiek lijkt door te sijpelen in Rijks eigen inzet voor zijn carrière.

Rijks huidige relatie & relatie geschiedenis

Liefdesleven

Rijk Hofman staat bekend om zijn humor en openhartigheid, vooral als het gaat om zijn liefdesleven. Hij heeft meerdere malen de aandacht getrokken met zijn romantische escapades. Enkele van de bekende dames waarmee hij gelinkt is geweest, zijn:

De meerdere Nikki’s

Rijk Hofman geeft in zijn podcast grappend aan dat al zijn exen Nikki heten en dat hij nooit meer een Nikki gaat daten. Deze Nikki’s zijn onderdeel van zijn date geschiedenis en behoren nu tot het verleden. Maar wie zijn deze mysterieuze Nikki’s? Wij hebben in ieder geval twee van zijn verzameling Nikki’s weten te vinden, zie bovenstaande foto’s!

Juultje Tieleman

Juultje Tieleman, een bekende influencer, kwam in 2020 in het nieuws vanwege geruchten over een relatie met Rijk Hofman. Hoewel ze hun relatie nooit bevestigden, werden ze vaak samen gezien, wat de roddels aanwakkerde.

Indigo Oord

In ‘De Bachelor’ probeerde Indigo Oord (22) aan het begin van dit jaar het hart van Thomas van der Vlugt (30) te veroveren. Het liep echter niet zoals gehoopt voor Indigo, want ze werd uiteindelijk naar huis gestuurd. Maar al snel daarna werd ze gekoppeld aan een andere bekende Nederlander. Indigo werd herhaaldelijk betrapt terwijl ze zoende met Rijk Hofman. De twee werden onder andere gezien terwijl ze samen op de fiets zaten na een avondje uit en tijdens een festival. Hoewel ze ongetwijfeld een leuke tijd samen hebben gehad, lijkt het erop dat hun relatie niet tot iets serieus heeft geleid.

Volgens Indigo hebben ze slechts een tijdje gedatet. “Het was heel gezellig, maar dat is nu voorbij. Soms gebeurt dat gewoon: je bent even in elkaars leven, het is heel leuk, maar daarna is het weer voorbij – en dat is ook helemaal prima.”

Monica Geuze

Tot slot, de meest recente roddels over het liefdesleven van Rijk Hofman gaan over Monica Geuze. Hoewel beide content creators er zelf nooit veel over hebben gezegd, zijn er de laatste tijd tal van foto’s en video’s in omloop waaruit duidelijk lijkt dat Monica Geuze en Rijk Hofman aan het daten zijn.

Ondanks het ontbreken van een officiële bevestiging en Monica’s verklaring in een interview met RTL Boulevard dat ze geen relatie heeft met Rijk, zijn veel volgers overtuigd van het tegenovergestelde. Een volger reageerde bijvoorbeeld onder een recente TikTok-video van Rijk waarin hij opmerkelijk de ring van Monica draagt met: “Oké, nu is het echt duidelijk.”

Echter, recentelijk opende Rijk zijn podcast met de zin ‘Ik date niet meer‘, wat co-host en zijn broer Sam Hofman even deed denken dat hij zou aankondigen dat hij officieel van de markt was. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Rijk en zijn date waren een weekendje weg in Frankrijk, maar besloten op de terugweg te stoppen met daten omdat er iets ontbrak. Ging dit over Monica en is de romance nu dan toch echt voorbij?

Rijk Hofmans Carrière

Het begon met vloggen

Rijk ontdekte zijn passie voor vloggen na een vakantie met zijn camera in de hand. In 2016 begon hij zijn eigen YouTube-kanaal en trok al snel de aandacht van BNN-VARA, waar hij video’s maakte voor het programma “Proefkonijnen.”

Een carrière als presentator

Sinds 2017 is Rijk Hofman verbonden aan MTV Nederland, waar hij verschillende online programma’s heeft gepresenteerd, waaronder Verrijk je kennis, Je moeder en Fexts on the Beach.

Zijn veelzijdigheid bracht hem ook naar programma’s als Expeditie Robinson,” “Vrienden van Lingo,” en “Ranking the Stars.”

In 2020 werd hij genomineerd voor de Televizier-Talent Award. Samen met Loiza Lamers presenteerde hij in 2022 het programma ‘Singletown’ voor Discovery+.

Podcast Succes

In 2021 startte Rijk samen met zijn broer Sam de podcast “BROERS met Sam & Rijk,” die enorm populair werd en zelfs bekroond werd met een Gouden Podcast Award op het Gouden RadioRing Gala in 2022.

De podcast heeft ongeveer 1,8 miljoen maandelijkse luisteraars. In de podcast vertellen de broers over wat ze hebben meegemaakt in het weekend, over wildje feestjes, knappe vrouwen en andere avonturen met een goede dosis humor.

YouTuber in hart en nieren

Rijk is nog altijd actief op YouTube, waar hij wekelijks nieuwe video’s deelt. Zijn humoristische lifestyle-content is extreem populair en hebben hem geholpen bij het verzamelen van meer dan 286K-abonnees op YouTube en meer dan 80 miljoen views. Hij heeft ook ongeveer hetzelfde aantal volgers op instagram, namelijk 260K volgers.

Het vermogen van Rijk Hofman

Rijk heeft met zijn harde werk en talenten op eigen kracht een appartement in Amsterdam kunnen kopen. Zijn vermogen wordt geschat op ongeveer € 2 miljoen, een indrukwekkende prestatie voor een jonge content creator.