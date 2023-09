Alles over Kelly Piquet + Sexy Foto’s

Kelly Piquet is een naam die niet onbekend is in de Formule 1-wereld. Als dochter van de Braziliaanse coureur Nelson Piquet, met drie wereldkampioenschappen op zijn naam, heeft ze de autosport in haar bloed zitten.

Laten we eens kijken naar het leven van Kelly Piquet, de vrouw met een naam die klinkt als een Franse delicatesse, want ze heeft veel meer te bieden dan alleen een beroemde achternaam.

Lengte en Gewicht

Kelly Piquet meet ongeveer 1.70 meter en weegt rond de 55 kilogram. Niet dat deze gegevens ons veel vertellen over haar persoonlijkheid, maar het is altijd leuk om te weten.

De Jeugd van Kelly Piquet

Kelly werd geboren in Homburg, Duitsland, als dochter van Nelson Piquet en Sylvia Tamsma, een Nederlands internationaal model. Haar jeugd bracht ze gedeeltelijk door in Zuid-Frankrijk voordat ze op 12-jarige leeftijd naar Brazilië verhuisde. Later keerde ze terug naar Frankrijk en vervolgde haar reis naar Engeland, waar ze op een kostschool studeerde. Op 17-jarige leeftijd keerde ze terug naar Brazilië om haar middelbare school af te ronden. Een hele wereldreis, nietwaar?

Van Politieke Wetenschappen tot Mode

Kelly studeerde aan het Marymount Manhattan College in New York, met als hoofdvak internationale betrekkingen, gericht op politieke wetenschappen en economie. Maar het leven nam een wending, en ze besloot de mode-industrie in te stappen. Ze werkte onder andere bij Vogue Latinoamerica en Bergdorf Goodman en schreef zelfs columns voor Marie Claire. Een eclectische mix van ervaringen, zou je kunnen zeggen.

Het Liefdesleven van Kelly

In 2017 begon Kelly te daten met de Russische F1-coureur Daniil Kvjat. Samen kregen ze in juli 2019 een dochter. Helaas hield hun relatie geen stand en gingen ze uit elkaar enkele maanden na de geboorte van hun dochter.

Maar Kelly’s liefdesleven is niet gestopt bij Kvjat. Sinds oktober 2020 heeft ze een relatie met niemand minder dan de Nederlandse Formule 1-coureur Max Verstappen. Een interessante wending in haar persoonlijke leven.

Een Beroemde Achternaam

Laten we niet vergeten dat Kelly de dochter is van Nelson Piquet, een van de meest iconische coureurs in de geschiedenis van de Formule 1. Hij heeft maar liefst drie keer het wereldkampioenschap gewonnen en heeft zijn naam gevestigd in de autosport. Ook haar broer, Nelson Piquet Jr., heeft zijn sporen verdiend in de Formule 1.

Kelly als Influencer

Naast haar avonturen in de Formule 1-wereld, heeft Kelly ook naam gemaakt als influencer. Met meer dan een miljoen volgers op Instagram (maart 2023) deelt ze niet alleen foto’s van haarzelf in trendy outfits, maar zie je ook haar dochter en natuurlijk Max Verstappen regelmatig voorbijkomen. Ze heeft zelfs bijdragen geleverd aan de social media van Formule-E.

De Toekomst van Kelly

Kelly heeft ambitie. Ze wil een onafhankelijke vrouw zijn en blijven. Ze heeft aangegeven dat ze graag een liefdadigheidsproject voor kinderen in Tanzania wil realiseren. Dit getuigt van haar sterke wilskracht en haar wens om een voorbeeld te zijn voor haar dochter Penelope.

Financieel Onafhankelijk

Wat betreft haar financiën, Kelly kan goed voor zichzelf zorgen. Hoewel haar vermogen vergeleken met dat van Max Verstappen bescheiden lijkt, wordt haar vermogen geschat op ongeveer €700.000 tot €1 miljoen, wat meer dan genoeg is om haar onafhankelijke levensstijl te handhaven.

Kelly Piquet, de naam die niet alleen synoniem is met de Formule 1-wereld, maar ook met stijl, onafhankelijkheid en humor. Haar reis van een kosmopolitische jeugd tot een bekende influencer en moeder laat zien dat ze veel meer is dan alleen maar de dochter van een legende. Wie Kelly echt is, is een interessante mix van ervaringen en persoonlijkheid.

Veelgestelde Vragen

Spreekt Kelly Piquet Nederlands? Nee, het is niet bekend of Kelly Nederlands spreekt, maar gezien haar Nederlandse achtergrond zou het zomaar kunnen. Hoe hebben Kelly en Max Verstappen elkaar ontmoet? De exacte manier waarop ze elkaar hebben ontmoet, is niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat ze elkaar tegenkwamen in de racewereld. Zijn Kelly en Max Verstappen verloofd? Er gingen geruchten dat ze verloofd waren, maar dit is nog niet officieel bevestigd. Wie is Nelson Piquet, de vader van Kelly? Nelson Piquet is een legendarische Formule 1-coureur die driemaal wereldkampioen is geworden en een iconische status heeft in de autosport. Wat zijn Kelly’s toekomstplannen? Kelly heeft plannen om een liefdadigheidsproject voor kinderen in Tanzania te realiseren en wil een inspiratie zijn voor haar dochter Penelope.

Meest Sexy Foto’s van Kelly Piquet