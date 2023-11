Alles over het apenstaartje in e-mails en berichten

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

In de wereld van e-mails, chats en sociale media kom je vaak het @-symbool tegen. Dit kleine, maar belangrijke teken heeft verschillende toepassingen in digitale communicatie, waardoor het begrijpen van het apenstaartje handig is voor vlotte interacties.

Wat is het apenstaartje?

Het apenstaartje, oorspronkelijk gebruikt als afkorting van ‘at’, heeft een lange geschiedenis. Tegenwoordig wordt het voornamelijk gebruikt om e-mailadressen te onderscheiden (bijvoorbeeld: gebruikers@naam.be) en om mensen te taggen of noemen in chats en sociale media (zoals @bestevriend).

Het apenstaartje gebruiken in e-mails en berichten

Het gebruiken van het @-symbool in e-mails is eenvoudig. Voer het e-mailadres van de ontvanger in, gevolgd door het @-symbool en de domeinnaam. In chats is het symbool handig om mensen te benoemen en…