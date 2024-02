Alles over ETFs bij Morningstar

Deze week staan ETF’s centraal bij Morningstar. We kijken naar de ETF fund flows, de top & flop ETF’s in Europa en naar de ETF’s die een Morningstar Analyst Rating hebben. Want ook ETF’s kunnen een medal dragen. Morningstar introduceerde in 2016 de Morningstar Analyst Rating voor ETF’s. Daar lichten we enkele voorbeelden uit van ETF’s die volgens de fondsanalisten van Morningstar de voorkeur hebben.

Inmiddels is de ETF als beleggingsproduct niet meer weg te denken uit het beleggingslandschap. De fund flow data van Morningstar laten kwartaal na kwartaal zien dat passief beleggen steeds meer terrein wint. Veel beleggers kiezen voor een product tegen lage kosten en met een relatief lager risico. En dat kan verstandig zijn; uit Morningstar’s Active/Passive Barometer blijkt meestal dat passief beleggen de actieve concurrentie in de meeste fondscategorieën weet te verslaan.

Wat is een ETF?

Voor wie nieuw is in de wereld van passieve beleggingsproducten en trackers, leggen we eerst…

