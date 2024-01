Alles wat je wilt Weten over Djembe Spelen

Djembé spelen is een van de leukste activiteiten die er is. Het is namelijk een van de meest interessante instrumenten die er bestaat. In dit artikel lees je alles over djembe spelen. Meer weten? Lees dan verder!

Wat is een djembe?

Een djembé is een trommel, een afrikaanse trommel. Ook wel bekend als een vaastrommel. Omdat djembes een geluid kunnen creëren wat een aantal kilometers verder weg ook gehoord kan worden, werd de trommel traditioneel gebruikt om met andere dorpen te communiceren. De djembé werd met de hand gemaakt. Het is eigenlijk een uitgehaakte boomstam met bespannen geitenvel. Tegenwoordig wordt de djembe gewoon in een fabriek geproduceerd. De laatste jaren zijn djembe’s erg populair geworden en worden ze wereldwijd bespeeld. Het leuke aan een djembé is dat het in een uurtje kan worden aangeleerd. Het instrument is namelijk heel toegankelijk voor iedereen. Daarom wordt een djembe workshop ook steeds interessanter en populairder. Tijdens deze workshop wordt er geleerd hoe je geluid uit de djembe kan krijgen en op wat voor manier dit moet gebeuren. Doordat de djembe een heel dun vel heeft kan iedereen er wel geluid uit krijgen, ook onervaren spelers.

Een djembe bespelen

Je kunt een djembe zittend of staand spelen door hem tussen je benen te klemmen, met de onderkant op de grond en een beetje naar voren leunend. Op een djembe kun je drie basisgeluiden maken: de bas, een open toon en een slap. Voor de bas sla je met je hele hand plat in het midden van de trommel. De open toon krijg je door met je vingers tegen de rand te slaan. En voor een slap, maak je een kommetje van je hand en sla je net over de rand. Dit geluid heet ook wel ‘Claqué’. Maar het gaat niet alleen om de geluiden die je maakt, het gaat vooral om het gevoel dat je erin legt. Traditionele djembé spelers spelen niet zozeer op ritme, maar op gevoel, zodat iedereen mee kan doen en onderdeel kan zijn van het geheel.

Hoe stem je een djembe

Een djembe is niet anders dan een ander instrument en moet dus ook zo nu en dan gestemd worden. Dit wordt gedaan om de juiste klanken van het instrument te behouden zonder dat deze dof of zwakker worden. Maar op welke manier trek je de touwen aan zodat er meer spanning op het vel komt en blijft te staan. Neem het span-touw en leidt het touw door de twee verticale door. Leidt het touw terug van binnenuit naar de buitenkant. Trek nu het span-touw aan. En begin nu aan een nieuwe knoop. Tijdens een workshop krijg je ook vaak uitleg hoe je op een djembe moet stemmen. Hierdoor leer je op de juiste manier hoe je de trommel moet stemmen en deze voor een langere tijd goed blijft. Nu je alles weet van een djembe kan je niet wachten om een leuke workshop te volgen! Muziek maken is namelijk altijd leuk.