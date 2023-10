Alles over de geweldige terugkeer van 2D-Super Mario Bros. Wonder

De Super Mario Bros. Wonder wordt erkend als een van de mooiste en meest vermakelijke games van 2023. Het spel bevat kleurrijke levels en kan zowel alleen als met vrienden worden gespeeld. Super Mario Bros. Wonder is het beste tweedimensionale spel in de serie en is een absolute must-have voor Nintendo Switch-bezitters. In dit artikel lees je wat je kunt verwachten van deze populaire game.

Late bekendmaking geen invloed op populariteit

Super Mario Bros. Wonder werd pas laat onthuld aan de gebruikers, zonder dat er een duidelijke reden voor was. De markt voor nieuwe games is overvol, en veel spellen verdwijnen snel uit het zicht zodra ze op de markt worden gebracht. Het is des te opmerkelijker dat Nintendo koos voor een late onthulling. Toch heeft deze strategie gewerkt. Nu schittert het spel namelijk in al zijn glorie.

Betoverende bloemenrijk

De opzet van de game is opvallend eenvoudig: het speelt zich af in het nieuwe Bloemenrijk. Deze wereld is bevolkt met…